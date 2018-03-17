Тысячи проживающих в Германии курдов вышли на мирную демонстрацию в Ганновере. Манифестанты выразили протест против проводимой Турцией в сирийском Африне операции "Оливковая ветвь", направленной против военизированных формирований кудов.
В Германии протестуют курды
Манифестанты выступили против операции, проводимой Турцией в сирийском Африне
В Германии протестуют курды
Анкара считает курдские отряды в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана. В Турции РПК, которая борется за автономию курдов, признана террористической организацией и находится под запретом.
Об инцидентах в ходе акции в Ганновере не сообщалось. В шествии, по данным полиции, приняли участие порядка 11 тысяч человек.