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Германия

В Германии протестуют курды

Манифестанты выступили против операции, проводимой Турцией в сирийском Африне

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В Германии протестуют курды

В Германии протестуют курды
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Тысячи проживающих в Германии курдов вышли на мирную демонстрацию в Ганновере. Манифестанты выразили протест против проводимой Турцией в сирийском Африне операции "Оливковая ветвь", направленной против военизированных формирований кудов.

Анкара считает курдские отряды в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана. В Турции РПК, которая борется за автономию курдов, признана террористической организацией и находится под запретом.

Об инцидентах в ходе акции в Ганновере не сообщалось. В шествии, по данным полиции, приняли участие порядка 11 тысяч человек.

Агентства • AFP, RWS, TASS