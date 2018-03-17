Американские власти проводят расследование в связи с обрушением пешеходного моста в городе Майами. Число жертв возросло до 6 человек, но и эта цифра не окончательная, отмечают спасатели.
Трагедия в США: число жертв обрушения моста возросло до 6 человек
Незадолго до обрушения моста в Майами инженер, работавший на строительстве, предупреждал о появлении трещин в конструкции.
Трагедия в США: число жертв обрушения моста возросло до 6 человек
Как стало известно, один из инженеров, работавших над строительством моста, незадолго до обрушения уведомил проверяющие органы о появившихся в конструкции трещинах.
Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу транспортным управлением штата стенограмма голосового сообщения, оставленного на автоответчик. Однако до адресата оно дошло лишь после инцидента.
"Само по себе появление трещин еще не означает, что мост должен был рухнуть. Известно, что на месте работала бригада, которая проводила испытания на прочность конструкции. Пока непонятно, было ли это связано с появлением трещин", - заявил журналистам Роберт Ассета из Национального совета по безопасности на транспорте США.
Пешеходный мост, упавший на проезжую часть в четверг, не был достроен до конца. Его основная секция массой 950 тонн была установлена всего за несколько дней до этого. Открытие моста было запланировано на начало 2019 года.