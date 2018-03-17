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Чемпионат мира на повторе

ФИФА одобрила использование системы видеоповторов во время Чемпионата мира по футболу.

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Чемпионат мира на повторе

Чемпионат мира на повторе
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Международная федерация футбола одобрила использование системы видеоповторов во время Чемпионата мира. По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, в среднем судья допускает серьезную ошибку в каждом третьем матче. Видеоарбитр позволяет значительно снизить этот показатель – до одной ошибки в 19 встречах. При этом, как заявил Инфантино, точность решений достигнет 99 процентов.

"Система видеоповторов очень помогает судьям. Благодаря им футбол станет более открытым, прозрачным. А именно таким мы хотим его видеть".

Чемпионат мира в России станет первым мундиалем, на котором будет использоваться система видеоповторов. В прошлом году она была опробована во время Кубка Конфедераций, который также проходил в России.