Международная федерация футбола одобрила использование системы видеоповторов во время Чемпионата мира. По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, в среднем судья допускает серьезную ошибку в каждом третьем матче. Видеоарбитр позволяет значительно снизить этот показатель – до одной ошибки в 19 встречах. При этом, как заявил Инфантино, точность решений достигнет 99 процентов.
Чемпионат мира на повторе
ФИФА одобрила использование системы видеоповторов во время Чемпионата мира по футболу.
Чемпионат мира на повторе
"Система видеоповторов очень помогает судьям. Благодаря им футбол станет более открытым, прозрачным. А именно таким мы хотим его видеть".
Чемпионат мира в России станет первым мундиалем, на котором будет использоваться система видеоповторов. В прошлом году она была опробована во время Кубка Конфедераций, который также проходил в России.