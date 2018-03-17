Первый день "Большого шлема" в Екатеринбурге

Героем первого дня турнира серии "Большой шлем" в Екатеринбурге, по нашей версии, был японский дзюдоист Хифуми Абэ. Действующий чемпион мира в категории до 66 кг дошел до финала, демонстрируя свой фирменный атакующий стиль борьбы.

В четверти финала он применил прием содэ-цури-коми-госи против россиянина Исы Исаева, а в полуфинале прием сэой-нагэ (бросок через спину) против белоруса Дмитрия Минькова.

В финале он встретился с любимцем российских болельщиков Якубом Шамиловым и вновь выполнил содэ-цури-коми-госи – бросок через бедро с захватом рукава и отворота.

Хифуми Абэ: "Я знал, что мой российский соперник в финале очень силён. И я знал, что он следил за мной с тех пор, как я стал чемпионом мира в прошлом году. Но я смог его одолеть и эта победа сильно повысила мою уверенность в себе перед другими соревнованиями этого года".

Героиней дня, на наш взгляд была, Телма Монтейру. Португальская дзюдоистка известна своей быстрой работой ногами. Отточенная техника позволила её дойти до финала, где она встретилась с уроженкой Тайваня Лиэнь Чэнь-Лин. Сначала Телма получила вадза-ари за томоэ-нагэ, а затем благополучна пресекла ответную атаку соперницы и завоевала золото, получив второй вадза-ари. Это пятый титул Телмы Монтейру "большого шлема" и первая победа на международном турнире с 2015 г.

Телма Монтейру: "Я очень счастлива. Это очень радостное чувство. Я начала борьбу на Олимпиаде прошлого года. Но с тех пор была не в своей тарелке, а сегодня снова выступала настоящая Телма. Я не хочу потерять это чувство. Я рада, что полностью выложилась на мате.

Монгольский дзюдоист Цэнд-Очирын Цогтбаатар праздновал победу в категории до 73 кг.

Россиянка Наталья Кузютина привела в восторг болельщиков, одержав в финале победу над бразильянкой Эрикой Мирандой. Победу её обеспечил бросок через спину сэой-нагэ. Фантастическая победа, которую, несомненно, надолго запомнится Наталье.

Золотую медаль в категории до 48 кг среди женщин вице-губернатор Свердловской области Павел Креков вручил японке Хироми Эндо.

Наши симпатии за лучший прием дня достаются россиянину Абдуле Абдулжалилову, выступающему в категории до 66кг, за ко-сото-гари - техничную подсечку с последующим броском на себя. Выполнено безупречно!