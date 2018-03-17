Парламент Китая переизбрал Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Решение о продлении на новый пятилетний срок полномочий китайского лидера было принято единогласно.
Си Цзиньпин переизбран на второй срок
Парламент Китая переизбрал Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Решение о продлении на новый пятилетний срок полномочий китайского лидера было принято единогласно.
Си Цзиньпин переизбран на второй срок
Одновременно участники сессии Всекитайского собрания народных представителей одобрили реформу Госсовета КНР - высшего исполнительного органа страны.
Создан целый ряд новых министерств, упразднены старые. Однако, пожалуй, самая главная реформа была одобрена китайским парламентом неделей раньше, 11 марта.
Из конституции было исключено положение, которое ограничивало полномочия председателя КНР двумя сроками подряд. В поддержку такого решения проголосовали почти 3 тысячи участников съезда, против - лишь два депутата.
Таким образом, отмечают наблюдатели, Си Цзиньпин фактически получил право оставаться у власти пожизненно.
Ранее он заявлял, что Китай своим примером доказал жизнеспособность модели однопартийного коммунистического государства и что эта модель может стать "новым выбором" для развивающихся стран.