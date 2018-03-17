"Орландо Мэджик" проиграли на домашнем паркете команде "Бостон Селтикс" - 83:92. После трех четвертей хозяева уступали 23 очка. В конце матча им удалось отчасти реабилитироваться: последняя четверть завершилась уверенной победой "Орландо" - 31:17, но все же итоговый счет был в пользу их соперников. Хозяева потерпели шестое поражение в семи матчах.
НБА: магия не действует
В семи последних матчах "Орландо Мэджик" потерпели шесть поражений.
НБА: магия не действует
Самыми результативными игроками встречи стали Терри Розир и Грег Монро из "Бостона". Оба они принесли своей команде по 17 очков. На одно очко меньше для "Орландо" заработал Шелвин Мэк.
"Селтикс" расположились на второй строчке в турнирной таблице восточной конференции. У "Орландо" дела обстоят намного хуже: они вторые с конца.