Не менее трех человек погибли, трое получили ранения в результате взрыва автомобиля, прогремевшего в субботу утром на востоке Кабула. Об этом сообщил телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на МВД Афганистана.
Теракт в Кабуле
В результате теракта в столице Афганистана погибли по меньшей мере 3 человека. Ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан".
Теракт в Кабуле
Инцидент произошел на площади Пуле-Чархи в 09:00 утра по местному времени. Как сообщает источник, террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль около лагеря иностранных военных сил, куда хотел проникнуть.
Ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Это второй за два месяца теракт, совершенный исламистами. Последователи движения "Талибан"* регулярно устраивают теракты в афганской столице. Так, 20 января боевики напали на отель "Интерконтиненталь" и взяли заложников. В результате инцидента погибли 18 человек.