Обвиняется экс-президент

Обвинения в коррупции, вымогательстве и отмывании денег предъявлены бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме. Генпрокуратура заявила в пятницу, что 75-летний политик будет привлечён к уголовной ответственности - в частности, за сделку на поставку оружия на 2,5 млрд долларов в конце 90-х годов. Зума в то время занимал пост вице-премьера. По этому делу был ранее осужден и попал в тюрьму его бывший финансовый советник.