Обвинения в коррупции, вымогательстве и отмывании денег предъявлены бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме. Генпрокуратура заявила в пятницу, что 75-летний политик будет привлечён к уголовной ответственности - в частности, за сделку на поставку оружия на 2,5 млрд долларов в конце 90-х годов. Зума в то время занимал пост вице-премьера. По этому делу был ранее осужден и попал в тюрьму его бывший финансовый советник.
Обвиняется экс-президент
Бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и отмывании денег.
Обвиняется экс-президент
Экс-президент свою вину отрицает, и говорит, что все денежные операции проводил под контролем спецслужб.
"Чтобы обеспечить прозрачность во время отправления правосудия и в интересах национальной прокуратуры я считаю, что наиболее подходящий для решения таких вопросов суд - это суд первой инстанции. Он рассмотрит дело и вынесет решение", - сказал генпрокурор ЮАР Шон Абрамс.
Джейкоб Зума ушёл в отставку в середине февраля после систематических акций протеста оппозиции, которая срывала заседания парламента, обвиняя президента и правящую партию Африканский конгресс в растрате государственных средств. Сменивший Зуму бывший вице-премьер Сирил Рамапоса пообещал согражданам беспощадно бороться с коррупцией.