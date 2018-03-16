Kinross Gold: выпавшее из самолета золото собрано

Все слитки, выпавшие накануне из самолета в аэропорту Якутска, собраны. Об этом отрапортовали в пятницу в московском представительстве канадской корпорации Kinross gold. Именно ей принадлежит ценный груз, который следовал на борту Ан-12 из рудника Купол Чукотского автономного округа в Красноярск с дозаправкой в Якутске.