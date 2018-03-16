Все слитки, выпавшие накануне из самолета в аэропорту Якутска, собраны. Об этом отрапортовали в пятницу в московском представительстве канадской корпорации Kinross gold. Именно ей принадлежит ценный груз, который следовал на борту Ан-12 из рудника Купол Чукотского автономного округа в Красноярск с дозаправкой в Якутске.
Kinross Gold: выпавшее из самолета золото собрано
Хотя местные жители продолжают искать после того, как накануне несколько тонн золото-серебряных слитков выпали из самолета из-за сломанного грузового люка
Kinross Gold: выпавшее из самолета золото собрано
Здесь, при взлете, у самолета сорвало левую створку грузового люка, в результате чего 9 тонн золото-серебряного сплава Доре рассыпались по взлетно-посадочной полосе.
О посыпавшемся с неба золоте немедленно сообщили местные СМИ и социальные сети,
вызвав настоящую "золотую лихорадку". Тем не менее жителям Якутска ничего не досталось: по данным местных властей, все сообщения о найденном во дворе богатстве оказались "фейками".
В Kinross gold заверили, что найденные 172 слитка общим весом около 3,4 тонны последовали, как и предполагалось, в Красноярск для аффинажа (процесса очистки от примесей).
Красноярский завод цветных металлов имени Гулидова ("Красцветмет") продолжит сотрудничество с рудником Купол Чукотской горно-геологической компании, несмотря на инцидент. В сообщении следственного управления на транспорте, заявленная стоимость слитков - 55 миллионов долларов. Владелец груза - Чукотская горно-геологическая компания (она является дочерней компанией канадской Корпорации Kinross Gold).
АО "Красцветмет" является крупнейшим в мире производителем аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра. Красноярскому краю принадлежит 100% завода.