Полиция Лондона расследует смерть Николая Глушкова (бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" и партнера Бориса Березовсокого) по статье об убийстве.
Скотленд-Ярд расследует смерть Глушкова по статье об убийстве
Скотленд-Ярд расследует смерть Глушкова по статье об убийстве
В заявлении Скотленд-Ярда говорится, что расследование начато после получения результатов паталогоанатомической экспертизы, согласно которым причиной смерти Глушкова стало "сдавливание шеи". В сообщении отмечается, что на этом этапе нет ничего, чтобы указывало на какую-либо связь с инцидентом в Солсбери, а также нет доказательств того, что он Глушков был отравлен.
Глушков — бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" по финансовым вопросам — скончался в британской столице 12 марта.
Расследованием обстоятельств его смерти занимается контртеррористический отдел полиции. Последние годы он жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу охищении средств "Аэрофлота" в 1990-х гг.