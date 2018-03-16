Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.
Определились соперники в 1/4 финала ЛЧ
На жеребьевке в Ньоне определились соперники в 1/4 финала Лиги чемпионов
Определились соперники в 1/4 финала ЛЧ
Жеребьевка была полностью открытой, сеяных и несеяных не было, а клубы из одной национальной ассоциации могли оказаться в одной паре.
Пары 1/4 финала:
Барселона Испания – Рома Италия
Севилья Испания – Бавария Германия
Ювентус Италия – Реал Испания
Ливерпуль Англия – Манчестер Сити Англия
Первые матчи 1/4 финала состоятся 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.
Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».