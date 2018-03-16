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Швейцария

Определились соперники в 1/4 финала ЛЧ

На жеребьевке в Ньоне определились соперники в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Определились соперники в 1/4 финала ЛЧ

Определились соперники в 1/4 финала ЛЧ
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REUTERS/Pierre Albouy
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Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов.

Жеребьевка была полностью открытой, сеяных и несеяных не было, а клубы из одной национальной ассоциации могли оказаться в одной паре.

Пары 1/4 финала:

Барселона Испания – Рома Италия

Севилья Испания – Бавария Германия

Ювентус Италия – Реал Испания

Ливерпуль Англия – Манчестер Сити Англия

Первые матчи 1/4 финала состоятся 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».