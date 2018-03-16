Срочная новость

Срочная новость

Греция

В экстрадиции отказано

Греция в третий раз отказалась выдать турецким властям восемь сбежавших военнослужащих.

Сейчас воспроизводится:

В экстрадиции отказано

В экстрадиции отказано
Размер текста Aa Aa

Апелляционный суд Греции в пятницу отклонил запрос турецких властей об экстрадиции восьми военных, сбежавших из Турции после неудачной попытки государственного переворота. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Это уже третий запрос на выдачу военнослужащих, отклоненный греческими судами. По их мнению, очередной отказ в экстрадиции был принят исходя из невозможности проведения справедливого судебного разбирательства в Турции и потенциальной опасности для жизни офицеров.

Турция обвиняет сбежавших по шести статьям уголовного кодекса, в том числе в покушении на президента, попытке свержения правительства, парламента и конституционного порядка.

Накануне, в турецких СМИ была опубликована видеозапись, на которой запечатлены действия 8 военнослужащих до их вылета в Грецию и сразу после неудавшегося путча.

Восемь турецких офицеров прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля после неудачной попытки переворота. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Все они были приговорены к двум месяцам тюрьмы условно за незаконное проникновение на территорию Греции.