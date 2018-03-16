Апелляционный суд Греции в пятницу отклонил запрос турецких властей об экстрадиции восьми военных, сбежавших из Турции после неудачной попытки государственного переворота. Об этом сообщило агентство Рейтер.
В экстрадиции отказано
Греция в третий раз отказалась выдать турецким властям восемь сбежавших военнослужащих.
В экстрадиции отказано
Это уже третий запрос на выдачу военнослужащих, отклоненный греческими судами. По их мнению, очередной отказ в экстрадиции был принят исходя из невозможности проведения справедливого судебного разбирательства в Турции и потенциальной опасности для жизни офицеров.
Турция обвиняет сбежавших по шести статьям уголовного кодекса, в том числе в покушении на президента, попытке свержения правительства, парламента и конституционного порядка.
Накануне, в турецких СМИ была опубликована видеозапись, на которой запечатлены действия 8 военнослужащих до их вылета в Грецию и сразу после неудавшегося путча.
Восемь турецких офицеров прибыли на военном вертолете в Грецию 16 июля после неудачной попытки переворота. Они подали сигнал SOS и запросили экстренную посадку. Все они были приговорены к двум месяцам тюрьмы условно за незаконное проникновение на территорию Греции.