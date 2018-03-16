Ванесса Трамп состояла в супружеских отношениях с Трампом-младшим 13 лет, в этом браке родились пятеро детей.
Трамп разводится
Жена старшего сына Трампа Ванесса Трамп подала на развод. За несколько дней до этого Дональд-мл. и Ванесса Трампы объявили, что уже некоторое время ведут раздельную жизнь.
Трамп разводится
В иске говорится, что Ванесса не будет требовать полной опеки над детьми и раздела имущества. И это - единственно известные на настоящий момент детали.
За день до объявления о начале процедуры развода пара сообщила, что уже некоторое время живет раздельно. В качестве одной из причин развода пресса называет постоянное отсутствие дома Трампа-младшего, который в момент избрания Трампа-старшего президентом, стал одним из руководителей Trump Organization.