Мадрид: столкновения мигрантов с полицией

Гибель в Мадриде уличного торговца Ммаме Мбаге, мигранта из Сенегала, спровоцировала беспорядки в испанской столице. Участники протеста поджигали мусорные баки и бросали камни в стражей порядка. В ответ полиция применила резиновые пули. В ходе столкновений демонстрантов с полицией пострадали по меньшей мере 20 человек. По словам представителя экстренных служб, Мбаге был обнаружен стражами порядка в бессознательном состоянии на одной из улиц города. Попытки привести его в чувства оказались безуспешными. Но ряд торговцев утверждают, что перед тем, как Мбаге потерял сознание, его преследовали полицейские на мотоцикле. В связи с инцидентом будет проведено расследование.