Дипломат подчеркнул, что ответное расширение списка происходит не по желанию Москвы, а только в качестве реакции на действия США.
Россия ответит на санкции
Россия расширит «черный список» в качестве ответной меры на новые санкции из Вашингтона, об этом заявил замглавы МИДа РФ Сергей Рябков.
Россия ответит на санкции
«Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире», — отметил Рябков.
При этом, по словам Рябкова, Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США для возможности стабилизации двусторонних отношений.
"Вновь подтверждаем, что в этой нашей решимости нас не поколеблют никакие происки противников, которых немало по ту сторону Атлантического океана", — добавил замглавы МИД.
Он также призвал американских политиков задуматься о том, что они играют с огнем, разрушая российско-американские отношения, "поскольку одновременно расшатывают глобальную стабильность".
В список расширенных санкций США к России попали бизнесмен Евгений Пригожин и еще 18 человек, которые, как считают в Вашингтоне, "вмешались в американские выборы". Также санкции коснулись также три компании, в том числе, Агентство интернет-исследований, известное как «Фабрика троллей».
При этом в Госдепартаменте допустили введение новых санкций против России в связи с "делом Скрипаля".