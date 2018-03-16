Отравление отношений с Россией. «Сельмайргейт»

“Ах, старые добрые времена! Премьер-министр Великобритании и президент России провели двустороннюю встречу в кулуарах саммита G20 в Китае в сентябре 2016 года.

Это были те дни, когда Тереза Май всё ещё надеялась на откровенные и открытые отношения с Россией и Владимиром Путиным.

Сегодня эти отношения отравлены и превращены в диалог холодных обвинения и ответных угроз. То, что начиналось, как сцена из шпионского фильма, имеет все шансы стать крупным дипломатическим кризисом.

Бывший офицер российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь подверглись нападению в тихом английском городке. «Применение против них боевого нервно-паралитического агента указывает на то, что Россия стоит за этим трусливым актом», – говорит британское правительство.

Между тем, российское правительство играет в невинность. «Лондон не сообщил нам, что именно произошло, – говорит оно. – И, кстати, продолжает Москва, не было никакого нашего вмешательства в президентские выборах в США, никакого российского хакерства или допинга, никакого вмешательства России на Украине и т.д.

Как сказал Дональд Трамп ранее, может быть, это была Россия, а может быть, толстый парень, сидевший на своей кровати в Нью-Джерси.

Ладно, может быть …

Но возможно, Трамп все-таки прозрел, поскольку США присоединились к Великобритании, Франции и Германии в резком осуждении России.

Европарламент провел на минувшей неделе насыщенную сессию в Страсбурге.

Депутаты обсуждали продолжающийся спор с Соединенными Штатами о торговле и тарифах, ход переговоров в “брексите”, а затем посвятил отдельные дебаты Мартину Селмайру.

Раньше этот немц были начальником штаба главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, потом его произвели в заместителя генерального секретаря Еврокомиссии ЕС, а несколько часов повысили до генсека.

Назначение было спорным. Некоторые говорят, что Селмайр грубо и нечестно захватил этот пост, другие — что была келейная сделка, но как бы то ни было, слишком много немцев заняли высокие места.

Ну, этот последний аргумент немного притянут за уши, если посмотреть на то, кто делает погоду в ЕС. Ни председатель Совета, ни президент Комиссии, ни Верховный представитель по иностранным делам, ни глава Европейского центробанка не являются гражданами Германии.

А Селмайр даже не политик. Он государственный служащий, которого нанял на работу один из институтов ЕС.

И все же страсти накалились, когда так называемая «Сельмайргейт» оказался на первом месте страсбургской повестке дня.

Сумеют ли враги Селмайра от него избавиться от него, сомнительно. В конце концов, он не сделал ничего плохого. Его назначение было, возможно, немного неортодоксально, но вполне законно. Просто, как мы говорили ранее, стало слишком много немецкого влияния…

…Даже в Канаде, где Его Величество Филипп I, король бельгийцев, находился с государственным визитом на этой неделе. Это был первый визит бельгийского монарха в эту страну за 40 лет.

В своё время король Бодуэн посадил клён в окрестностях Оттавы. Канадский протокол потребовал, чтобы король Филипп сделал то же самое, на том же месте.

За несколько минут до начала церемонии кто-то заметил, что для встречи королевской четы на старом дереве вывесили немецкий флаг, а не бельгийский. Флаг Германии был поспешно снят, и церемония продолжалась без дальнейших накладок. Сообщается, что бельгийцы отнеслись к этому спокойно.

На этой неделе в Германия, наконец-то обрела новое правительство”.