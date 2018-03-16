Отравленный багаж

Отравляющее нервно-паралитическое вещество было замаскировано в багаже Юлии Скрипаль, прилетевшей в Лондон из Москвы. Об этом сообщает Daily Telegraph, ссылаясь на высокопоставленные источники. Это означает, добавляет газета, что те, кто покушался на экс-сотрудника ГРУ, могли и не покидать Москвы.

Как следует из публикации, эксперты полагают, что отравляющим веществом мог быть пропитан предмет одежды, яд мог содержаться в косметическом препарате, он также мог быть в подарке, который был распакован уже в доме бывшего разведчика в Солсбери. При этом предметы, как говорят собеседники издания, могли пропитать ядом еще в московской квартире Юлии втайне от нее.

В интервью "Новой Газете" один из разработчиков вещества, которым предположительно могли быть отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь, Вил Мирзаянов объяснил, что "для идентификации требуется образец самого вещества или его спектральные характеристики. Они могут быть в "библиотеке" специальной вычислительной машины, масс-спектрометра высокого разрешения, который проводит анализ и делает заключение. А образец можно взять из мочи жертвы, крови, способов много".

Юлия Скрипаль работала до поездки в корпорации PepsiCo, она прилетела в Британию 3-го марта. Спустя сутки ее и ее отца обнаружили без сознания на скамейке рядом с торговым центром.

Обоснованный ответ о том, как бинарное химоружие попало в организм обеих жертв, должно дать дальнейшее следствие. Британия, по словам главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, предоставит имеющиеся у нее образцы "Новичка" для проведения независимой экспертизы специалистами из Организации по запрету химоружия, действующей под эгидой ООН.

В разговоре с журналистом Мирзаянов также сообщил, что в 2008 году он впервые полностью раскрыл формулу "Новичка" в книге "Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри".

Мирзаянов утверждает, что официально власти России до сих пор не признают разработку этого отравляющего вещества. И международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не располагает методиками по его распознаванию.