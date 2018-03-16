Тела по меньшей мере четырех человек были обнаружены спасательными службами Майами под рухнувшим в четверг пешеходным мостом, соединявшим кампус университета Флориды и проходившим над автомагистралью.
Погибшие под мостом
Жертвами обрушения недостроенного пешеходного моста в Майами стали четыре человека, по меньшей мере десять человек были ранены и отправлены в больницы.
Погибшие под мостом
Еще десять человек получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в больницы. Поисковые работы и разбор завалов продолжаются. На момент обрушения мост не был до конца достроен, но основной пролет весом чуть менее тонны был установлен в конце прошлой недели.
Губернатор Флориды Рик Скотт заявил в четверг вечером, что компания, осуществлявшая проверку прочности моста, не получила специального разрешения от штата на проведение такого рода работ.
"Я могу сообщить, что будет расследование, которое призвано установить, что именно случилось, по каким именно причинам случилось и кто именно за происшедшее должен нести ответственность", - подчеркнул Рик Скотт.
Свое расследование будет вести и организация, осуществляющая надзор за безопасностью на транспорте. Открытие моста было запланировано на начало следующего года. Его длина должна была составить 53 метра.