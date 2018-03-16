Сирия: конфликт в конфликте

"Мы пересекаем восточные районы Сирии вместе с американским спецназом. Бригадный генерал Джонатан Брага рассказывает нам, что эта сельская территория была оплотом боевиков ИГИЛ, и что экстремисты отсюда отступили. НО теперь, по его словам, американцы опасаются, что им придётся вступить в прямой конфликт с новым противником - русскими.

Мы направляемся в сторону нефтеперерабатывающего завода Коноко, где сейчас разложилась американская военная база. Журналисты впервые получили сюда доступ после того, как американские военные попали тут под удар в прошлом месяце.

Около 500 бойцов, в том числе российских наёмников, были вовлечены в международный инцидент, подробности о котором до сих пор держались в секрете.

- В ту ночь мы попали под артиллерийский обстрел. Вот прямо то место, где вы стоите, обстреливалось раз тридцать", - рассказывает генерал Брага. Он говорит, что немедленно связался по горячей линии с российскими военными.

- Итак, вы позвонили им и сказали: "Прекратите!"?

- Да, именно так.

- И что они ответили?

- Что это не их силы.

Американские военные в этом усомнились, Брага говорит, что они собрались в этом здании, чтобы начать контракту в целях самозащиты. Были задействованы артиллерия и авиация.

- И были убиты 200-300 российских военных? Так?

- Я бы сказал. что это близко к нашей оценке.

- Вы не испугались, что это может перерасти в настоящую войну с Россией?

- Мы полностью отдавали себе в этом отчёт.

Представители командования США сообщали NBC, что российские наёмники были из "группы Вагнера"- частной военной компании, которую связывают с Евгением Пригожиным. Этого влиятельного олигарха называют "шеф-поваром Путина".

Американцы перехватили переговоры наёмников, в которых они жалуются на тяжёлые потери:

"Они порвали нас на куски, тут просто ад!"

"Эти янки добились своего".

Но наёмники возможно на этом не остановятся. Генерал Брага повёл нас за пределы базы и показал, откуда можно ожидать подобных атак:

- Надеюсь, что такое больше не повторится, - говорит он, - а если повторится, то мы будем к этому готовы.

Ричард Энгел:

- Хотя Кремль утверждает, что российские солдаты не были замешаны в этом инциденте, он тем не менее признаёт, что во время атаки погибло некоторое число российских граждан. Это очень чувствительный вопрос для войск США здесь, в Сирии. Они пытаются бороться с ИГИЛ, но всё чаще им приходится действовать в ситуациях, которыми правит закон джунглей".