"Мы пересекаем восточные районы Сирии вместе с американским спецназом. Бригадный генерал Джонатан Брага рассказывает нам, что эта сельская территория была оплотом боевиков ИГИЛ, и что экстремисты отсюда отступили. НО теперь, по его словам, американцы опасаются, что им придётся вступить в прямой конфликт с новым противником - русскими.
Сирия: конфликт в конфликте
Репортаж из Сирии журналиста NBC Ричарда Энгела о том, как объясняет американское командование авиаудар коалиции по проправительственным силам, в числе которых были и российские наёмники, в провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля.
Сирия: конфликт в конфликте
Мы направляемся в сторону нефтеперерабатывающего завода Коноко, где сейчас разложилась американская военная база. Журналисты впервые получили сюда доступ после того, как американские военные попали тут под удар в прошлом месяце.
Около 500 бойцов, в том числе российских наёмников, были вовлечены в международный инцидент, подробности о котором до сих пор держались в секрете.
- В ту ночь мы попали под артиллерийский обстрел. Вот прямо то место, где вы стоите, обстреливалось раз тридцать", - рассказывает генерал Брага. Он говорит, что немедленно связался по горячей линии с российскими военными.
- Итак, вы позвонили им и сказали: "Прекратите!"?
- Да, именно так.
- И что они ответили?
- Что это не их силы.
Американские военные в этом усомнились, Брага говорит, что они собрались в этом здании, чтобы начать контракту в целях самозащиты. Были задействованы артиллерия и авиация.
- И были убиты 200-300 российских военных? Так?
- Я бы сказал. что это близко к нашей оценке.
- Вы не испугались, что это может перерасти в настоящую войну с Россией?
- Мы полностью отдавали себе в этом отчёт.
Представители командования США сообщали NBC, что российские наёмники были из "группы Вагнера"- частной военной компании, которую связывают с Евгением Пригожиным. Этого влиятельного олигарха называют "шеф-поваром Путина".
Американцы перехватили переговоры наёмников, в которых они жалуются на тяжёлые потери:
"Они порвали нас на куски, тут просто ад!"
"Эти янки добились своего".
Но наёмники возможно на этом не остановятся. Генерал Брага повёл нас за пределы базы и показал, откуда можно ожидать подобных атак:
- Надеюсь, что такое больше не повторится, - говорит он, - а если повторится, то мы будем к этому готовы.
Ричард Энгел:
- Хотя Кремль утверждает, что российские солдаты не были замешаны в этом инциденте, он тем не менее признаёт, что во время атаки погибло некоторое число российских граждан. Это очень чувствительный вопрос для войск США здесь, в Сирии. Они пытаются бороться с ИГИЛ, но всё чаще им приходится действовать в ситуациях, которыми правит закон джунглей".