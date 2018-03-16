Париж и Берлин обвинили Москву

Вместе найти ответ на стоящие перед Евросоюзом проблемы, а именно: миграционный кризис, рост популизма и евроскептицизма, международную напряженность и необходимость реформировать ЕС - намерены лидеры Германии и Франции. Об этом Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, впервые посетившая Париж после переизбрания на четвертый срок, заявили на пресс-конференции по итогам переговоров.