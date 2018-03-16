Вместе найти ответ на стоящие перед Евросоюзом проблемы, а именно: миграционный кризис, рост популизма и евроскептицизма, международную напряженность и необходимость реформировать ЕС - намерены лидеры Германии и Франции. Об этом Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, впервые посетившая Париж после переизбрания на четвертый срок, заявили на пресс-конференции по итогам переговоров.
Париж и Берлин обвинили Москву
В причастности к покушению на убийство Сергея Скрипаля обвинили лидеры Франции и Германии Россию
Париж и Берлин обвинили Москву
Стороны не могли не коснуться "дела Скрипаля": "Мы осуждаем вмешательство России в дела Великобритании, потому что все указывает на то, что именно Россия стоит за этой попыткой убийства", - заявил в частности президент Франции.
В свою очередь канцлер Германии добавила: "Многие думают, что Россия виновна в том, что произошло. Я считаю, что Великобритания права, вынеся это на суд международного сообщества, в данном вопросе необходима максимальная прозрачность, поскольку сложившаяся ситуация исключительно сложна".
Как стало известно от источников в Брюсселе, дело об отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери в Солсберри в пятницу внесли в повестку дня саммита Евросоюза, намеченного на 22 и 23 марта. Результаты обсуждения будут фигурировать в итоговом коммюнике встречи в верхах.