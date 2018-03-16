Глава британской дипломатии Борис Джонсон обвинил президента Владимира Путина в организации отравления бывшего российского разведчика и двойного агента Сергея Скрипаля. По словам министра, произошедшее не должно привести к русофобии, так как у Лондона нет проблем с российским народом.
Джонсон обвиняет Путина
По словам главы британской дипломатии, проблемы у Лондона есть с Кремлем, а не с российским народом.
Джонсон обвиняет Путина
Борис Джонсон: "Мы находимся в конфликте с путинским Кремлём и решением Путина, а мы думаем, что, вероятнее всего, это он распорядился организовать использование нервно-паралитического вещества на улицах Великобритании, на улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны".
Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту в Солсбери. Накануе Москва опровергла информацию о разработке отравляющего вещества под названием "Новичок" в России и СССР.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прозвучавшие со стороны Джонсона обвинения в адрес Путина "непростительным нарушением дипломатических правил приличия". Он сказал, что Лондону "рано или поздно будет нужно перейти в режим утвердительных обвинений, а не неких сослагательных наклонений".
В пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство россиянки Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ, которая вместе с ним была отравлена в британском Солсбери, а также об убийстве в Лондоне бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.