Только за один день (речь идет о 15-м марта) более 40 тысяч мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута через открытый сирийским правительством безопасный коридор в городе Хамурия. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По видеоконференции из Брюсселя доложил о текущей ситуации в арабской республике и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Дипломат выразил обеспокоенность общим положением дел в Сирии, где по его словам все еще превалирует логика войны.
Восточную Гуту покинули десятки тысяч жителей
Спецпосланник генсека ООН по Сирии встревожен ситуацией на местах
Восточную Гуту покинули десятки тысяч жителей
"Мы становимся свидетелями значительного развития событий на местах... Мы должны это признать. Мир встревожен и смотрит на то, что происходит. Деэскалация должна прийти на место того, что мы видим в настоящее время... А сейчас мы наблюдаем явную тенденцию к эскалации", - сказал де Мистура.
Расположенный в Лондоне Центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в пятницу по меньшей мере 80 человек, среди них 14 детей, погибли в результате авианалетов на город Кафер Батна в Восточной Гуте. По его же данным, удар нанесла российская авиация. В Минобороны РФ назвали эти утверждения "фейком". По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла.
Сирийские правительственные силы заявили, что контролируют свыше 70% территории Восточной Гуты и призвали мирное население воспользоваться безопасными коридорами, чтобы покинуть этот пригород Дамаска.