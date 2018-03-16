Восточную Гуту покинули десятки тысяч жителей

Только за один день (речь идет о 15-м марта) более 40 тысяч мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута через открытый сирийским правительством безопасный коридор в городе Хамурия. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По видеоконференции из Брюсселя доложил о текущей ситуации в арабской республике и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Дипломат выразил обеспокоенность общим положением дел в Сирии, где по его словам все еще превалирует логика войны.