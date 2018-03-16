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Сирия

Восточную Гуту покинули десятки тысяч жителей

Спецпосланник генсека ООН по Сирии встревожен ситуацией на местах

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Восточную Гуту покинули десятки тысяч жителей

Восточную Гуту покинули десятки тысяч жителей
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Только за один день (речь идет о 15-м марта) более 40 тысяч мирных жителей покинули пригород Дамаска Восточная Гута через открытый сирийским правительством безопасный коридор в городе Хамурия. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности всемирной организации. По видеоконференции из Брюсселя доложил о текущей ситуации в арабской республике и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Дипломат выразил обеспокоенность общим положением дел в Сирии, где по его словам все еще превалирует логика войны.

"Мы становимся свидетелями значительного развития событий на местах... Мы должны это признать. Мир встревожен и смотрит на то, что происходит. Деэскалация должна прийти на место того, что мы видим в настоящее время... А сейчас мы наблюдаем явную тенденцию к эскалации", - сказал де Мистура.

Расположенный в Лондоне Центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в пятницу по меньшей мере 80 человек, среди них 14 детей, погибли в результате авианалетов на город Кафер Батна в Восточной Гуте. По его же данным, удар нанесла российская авиация. В Минобороны РФ назвали эти утверждения "фейком". По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла.

Сирийские правительственные силы заявили, что контролируют свыше 70% территории Восточной Гуты и призвали мирное население воспользоваться безопасными коридорами, чтобы покинуть этот пригород Дамаска.

Агентства • AFP, RWS, ITASS