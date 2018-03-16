Около 20 тысяч человек могут покинуть Восточную Гуту в течение пятницы. Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.
Массовый наплыв беженцев в Восточной Гуте
По данным Минобороны РФ за один день Восточную Гуту покинуть до 20 тыс мирных жителей.
Массовый наплыв беженцев в Восточной Гуте
По его словам, с утра четверга Восточную Гуту покинули уже более 15 тысяч мирных жителей. В то же время Организация ЮНИСЕФ сообщает о готовности оказать помощь около 50 тысячам человек, среди них дети, которые покинули или продолжают покидать районы боевых действий через гуманитарный коридор.
По поручению президента России Путина в пригороде Дамаска Восточная Гута с 27 февраля были введены ежедневные гуманитарные паузы с 9:00 до 14:00 местного времени (с 10:00 до 15:00 мск). Которые в первые дни были сорваны боевиками. Однако позднее ситуация в Восточной Гуте стабилизировалась.