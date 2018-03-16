По меньшей мере 42 человека погибли в Восточной Гуте в пятницу в результате авиаударов сирийских правительственных войск. Среди жертв есть дети. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга, базирующийся в Лондоне.
Восточная Гута, пятница: по меньшей мере 42 погибших в результате авиаударов (соцсети)
По меньшей мере 42 человека погибли в Восточной Гуте в пятницу в результате авиаударов сирийских правительственных войск. Среди жертв есть дети. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга, базирующийся в Лондоне.
Восточная Гута, пятница: по меньшей мере 42 погибших в результате авиаударов (соцсети)