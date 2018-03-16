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Грузия

Гудаури: инцидент на курорте

Горнолыжники получили травмы из-за аварии на канатной дороге

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Гудаури: инцидент на курорте

Гудаури: инцидент на курорте
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По меньшей мере восемь человек пострадали на грузинском горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги. Травмы разной степени тяжести получили четверо россиян, двое граждан Украины, гражданин Грузии и подданная Швеции.

Состояние россиян оценивается как нормальное; ни у кого из них нет серьезных травм. Об этом агентству ТАСС сообщили в секции интересов России в Грузии, действующей здесь при посольстве Швейцарии.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении. По факту происшествия начато расследование.

Курорт Гудаури, куда съезжаются любители зимнего отдыха из разных стран, находится в Казбегском районе Грузии.

Агентства • AFP, RWS, TASS

Видеомонтаж • Robert Hackwill