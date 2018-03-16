По меньшей мере восемь человек пострадали на грузинском горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги. Травмы разной степени тяжести получили четверо россиян, двое граждан Украины, гражданин Грузии и подданная Швеции.
Гудаури: инцидент на курорте
Горнолыжники получили травмы из-за аварии на канатной дороге
Гудаури: инцидент на курорте
Состояние россиян оценивается как нормальное; ни у кого из них нет серьезных травм. Об этом агентству ТАСС сообщили в секции интересов России в Грузии, действующей здесь при посольстве Швейцарии.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении. По факту происшествия начато расследование.
Курорт Гудаури, куда съезжаются любители зимнего отдыха из разных стран, находится в Казбегском районе Грузии.