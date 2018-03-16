Годовая инфляция в еврозоне замедлилась в феврале: потребительские цены выросли на 1,1% в годовом выражении, против уровня января в 1,3%. Таковы данные Европейского статистического агентства Евростат. Целевой показатель стабильности по инфляции, на который ориентируется Европейский центральный банк - 2%. В минувшую среду глава ЕЦБ Марио Драги заявил, что регулятор не будет менять кредитно-денежную политику без дополнительных доказательств восстановления инфляции:
Еврозона: инфляция замедлилась
Глава ЕЦБ Драги: кредитно-денежная политика останется последовательной и осмотрительной
Еврозона: инфляция замедлилась
"В настоящее время мы видим, что среднесрочная инфляция приближается к установленному нами целевому уровню. И сейчас у нас больше чем в прошлом уверенности, в том, что мы на этот уровень выйдем. Однако нам все еще необходимо увидеть дальнейшие свидетельства того, что динамика инфляции идет в нужном направлении. Поэтому кредитно-денежная политика останется терпеливой последовательной и осмотрительной."
В четвертом квартале прошлого года экономика 19 стран еврозоны прибавила 0,6% к предыдущим трем месяцам. В годовом исчислении ВВП государств еврозоны вырос на 2,7%.