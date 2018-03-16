Крупнейший финансовый конголомерат Германии "Дойче банк" принял решение повысить бонусы сотрудникам за 2017 год до 2,2 млрд евро. Из этой суммы 1,42 млд евро направлено на выплаты инвестиционным банкирам.
"Дойче банк": убытки и бонусы
Крупнейший частный банк Германии отчитался об убытках и повышении бонусов сотрудникам.
"Дойче банк": убытки и бонусы
Решение принято несмотря на то, что чистый убыток банка по итогам прошлого года превысил предыдущие оценки и составил 751 милион евро. Руководств заявляет, что система бонусов служит интересам банка. "Дойче банк" отчитывается об убытке уже третий год подряд.
Бонусы сотрудникам были урезаны в 2015 году из-за выплаты штрафа регуляторам США и Великобритании за манимулировали ключевыми ставками межбанковского рынка.