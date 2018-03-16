У "Ювентуса" появился шанс расквитаться с "Реалом" за поражение в прошлогоднем финале Лиги чемпионов: с лёгкой руки Андрея Шевченко, который помогал проводить в пятницу жеребьёвку в штаб-квартире Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA) в швейцарском Ньоне, туринцы поспорят с королевским клубом в 1/4 финала.
Футбол: жеребьёвки в Ньоне
"Реал" против "Ювентуса", ЦСКА против "Атлетико": в швейцарском Ньоне состоялись жеребьёвки четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Футбол: жеребьёвки в Ньоне
Во втором раунде плей-офф встретятся также "Барселона" и Рома, в ещё одной паре сыграют "Севилья" и "Бавария", а "Ливерпуль" поборется за выход в полуфинал с другим английским клубом - "Манчестером Сити".
Первые матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов будут будут сыграны 3 и 4 апреля, а ответные - 10 и 11 апреля.
Спустя час в тот же день Ньоне стали известны и все пары четвертьфинала финала Лиги Европы. Матчи состоятся 5 и 12 апреля.
По итогам жеребьёвки, которую помогал проводить Эрик Абидаль, "РБ Лейпциг" встретится с "Марселем", "Атлетико" поборется со "Спортингом", а "Лацио" поспорит с "Зальцбургом".
Единственному российскому участнику ЦСКА достался на этой стадии турнира грозный соперник - лондонский "Арсенал". Первую игру армейцы сыграют на выезде.
В процессе обеих жеребьёвок не учитывался рейтинг команд и их представительство в национальных ассоциациях.