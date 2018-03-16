Мирные жители сирийского Африна бегут из города, который штурмуют турецкие войска. Многие направляются в деревни, находящиеся под контролем сирийских правительственных сил. За последние несколько дней, по данным активистов, из Африна ушли порядка тридцати тысяч человек.
Уйти из Африна
В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявляют, что по имеющимся данным, курдские силы препятствуют выходу из города гражданских лиц
Уйти из Африна
С 20 января Турция проводит операцию "Оливковая ветвь", направленную против военизированных формирований курдов. Анкара считает курдские отряды в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана. В Турции РПК, которая борется за автономию курдов, признана террористической организацией и находится под запретом.
Положением мирных жителей в Африне и беженцев обеспокоены в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека. Здесь заявляют, что по имеющимся данным, курдские силы препятствуют выходу из города гражданских лиц.
На обнародованном турецким телеканалом TRT видео, как утверждается, запечатлены кадры уничтожения бульдозера перекрывшего один из выездов из Африна. Турецкие военные говорят, что курдские отряды использовали бульдозер, чтобы не позволить беженцам покинуть осажденный город.