Реакция западных лидеров и НАТО на химатаку в Солсбери

Руководители Франции, Германии, США и Великобритании обвинили Россию в применении боевого химического оружия. По их словам, нет иного правдоподобного объяснения тому, что произошло в Солсбери, где был отравлен бывший российский разведчик и его дочь.

Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Дональд Трамп и Тереза Мэй заявили, что впервые со времени Второй мировой войны в Европе было использовано нервно-паралитическое вещество. Они призвали Россию предоставить полную и исчерпывающую информацию о своей программе “Новичок” Организации по запрещению химического оружия.

Это было редкое совместное заявление лидеров стран западного мира. Они назвали инцидент в английском городе очередным случаем безответственного российского поведения.

На заседании Совета Безопасности ООН Представитель США Никки Хейли отметила, что в результате использования газа пострадали, помимо Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, десятки других людей. Постпред России Василий Небензя заявил, что его страна готова к расследованию инцидента.

НАТО защитит своих членов от любых угроз, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он сообщил, что Великобритания пока не обратилась за коллективной помощь союзников в связи с применением на её территории химического оружия. Столтенберг подчеркнул, что ответ НАТО должен быть пропорциональным, соразмеренным и чисто оборонительным.

Эксперт брюссельского отделения Германского фонда Маршалла Кристин Берзина отметила, что НАТО отстает от возможных противников в подготовке к гибридным форм войны и к нападениям изнутри:

“Атака в Солсбери очень тревожит НАТО в целом, – сказала Берзина. – Её приписывают России, но ранее предполагалось, что конфликт с ней может произойти за пределами натовской территории. Генеральный секретарь перечислил сегодня целый ряд агрессивных действий, совершенных Россий в других странах. Это очень тревожно для альянса”.

Независимый военный обозреватель Александр Гольц напоминает, что отравление Сергея Скрипаля произошло накануне президентских выборов в России:

“России не было нужды в отравлении бывшего полковника ГРУ. Более того, время было выбрано крайне неудачно. А мы знаем традицию советских – и я думаю, российских – спецслужб не проводить активных мероприятий накануне важных политических событий. Возможно, это сделал кто-то, кто ведёт свою игру. И вот до тех пор, пока мы не поймём его логики, защищиться от этого довольно сложно”.