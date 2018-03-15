Штаб-квартира британо-голландской компании Unilever отныне будет располагаться только в Роттердаме. Отказ от лондонского офиса в руководстве одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания, парфюмерии и бытовой химии объясняют необходимостью реорганизации и упрощения оргструктуры.
Unilever закрывает штаб-квартиру в Лондоне
В компании объясняют данный шаг необходимостью реорганизации, а вовсе не "брекситом"
Unilever закрывает штаб-квартиру в Лондоне
По словам главного управляющего компании Пол Полмана, 7 300 сотрудников в Соединенном королевстве и 3 100 в Нидерландах от принятого решения не пострадают.
"Мы изучили эту возможность как нельзя более тщательно, - заявил в частности Полман, - и пришли к выводу, что момент для совершения этого шага наступил, причем для всех заинтересованных сторон.
Для самой Великобритании, убежден, это также приведет к положительному результату. Причем, хотелось бы подчеркнуть еще раз, что данное решение не имеет ничего общего с "брекситом". Речь идет о долгосрочном решении, в результате которого будут сделаны крупные инвестиции в экономику Великобритании".
Сообщается, что Unilever создаст новую компанию, объединив холдинговые компании N.V. и PLC в одну. Располагаться она будет в Нидерландах. Структурные изменения должны одобрить акционеры, как ожидается, до конца текущего года.
Ряд наблюдателей не исключают, что решение о реструктуризации было принято в ответ на предложение о слиянии от американского продовольственного концерна Kraft Heinz Company в начале прошлого года.