Запад дружно отреагировал на российскую химатаку

Руководители Франции, Германии, США и Великобритании обвинили Россию в применении боевого химического оружия. По их словам, нет иного объяснения тому, что произошло в городе Солсбери, где был отравлен бывший российский разведчик и его дочь.