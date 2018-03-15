Руководители Франции, Германии, США и Великобритании обвинили Россию в применении боевого химического оружия. По их словам, нет иного правдоподобного объяснения тому, что произошло в Солсбери, где был отравлен бывший российский разведчик и его дочь.
Запад дружно отреагировал на российскую химатаку
Руководители Франции, Германии, США и Великобритании обвинили Россию в применении боевого химического оружия. По их словам, нет иного объяснения тому, что произошло в городе Солсбери, где был отравлен бывший российский разведчик и его дочь.
Запад дружно отреагировал на российскую химатаку
Эммануэль Макрон, Ангела Меркель, Дональд Трамп и Тереза Мэй заявили, что впервые со времени Второй мировой войны в Европе было использовано нервно-паралитическое вещество. Они призвали Россию предоставить полную и исчерпывающую информацию о своей программе "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.
Это было редкое совместное заявление лидеров стран западного мира. Они назвали инцидент в английском городе очередным случаем безответственного российского поведения.
На заседании Совета Безопасности ООН Представитель США Никки Хейли отметила, что в результате использования газа пострадали, помимо Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, десятки других людей.
Постпред России Василий Небензя заявил, что его страна готова к расследованию инцидента.