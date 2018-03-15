Трамп согласился с Лондоном

Президент США Дональд Трамп согласился с утверждениями о том, что Россия стоит за отравлением в британском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время встречи ирландским премьер-министром Лео Варадкаром, Трамп сказал: "Похоже, что это так, я говорил с премьер-министром Великобритании, и мы продолжаем обсуждать эту тему. Очень печальная ситуация. Безусловно, выглядит так, что россияне стоят за этим. Такое никогда не должно было произойти. И мы воспринимаем это очень серьезно, так же как, я думаю, и многие другие воспринимают".

Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту. Выступая на форуме Россия — страна возможностей" в Москве, глава МИД России Сергей Лавров отметил:

"Мне кажется, что это история, которая, прежде всего, отражает безысходность нынешнего правительства Великобритании, особенно в ситуации, когда они не могут обеспечить те обещания, которые давали своему населению в связи с выходом из Евросоюза. Но ответ будет очень скоро, я вас заверяю".

В четверг ситуацию, сложившуюся в российско-британских отношениях президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ. По словам пресс-секретаря главы госудадрства Дмитрия Пескова, "была высказана крайняя обеспокоенность в связи с деструктивной и провокационной позицией, занятой британской стороной".

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Лондон в деле об отравлении стремится не к установлению истины, а к принятию мировым сообществом своей позиции.

В опубликованной в четверг вечером статье для немецкой газеты "Франкфуртер альгемайне цайтунг" глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что другие государства обязаны занять принципиальную позицию в отношении России.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.