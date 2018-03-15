Компания Toys «R» Us, владелец крупнейшей в США сети магазинов игрушек, уведомила сотрудников о ликвидации всех своих американских торговых точек - их более семисот. Под угрозой оказались 33.000 рабочих мест.
ToysЯus к ликвидации готова
Компания ToysЯus ("Тойз-ар-ас") сообщила о закрытии или продаже своих магазинов в США.
ToysЯus к ликвидации готова
Компания с 70-летней историей столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, оказавшись не в состоянии конкурировать на интернет-рынке с такими сетями как Amazon и Walmart. О своём банкротстве она объявила в сентябре 2017 года. Сообщается, что ToysЯus скорее всего закроет свои магазины также в Европе и в Австралии.