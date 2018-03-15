Компания Toys «R» Us, владелец крупнейшей в США сети магазинов игрушек, уведомила сотрудников о ликвидации всех своих американских торговых точек - их более 700. Что касается магазинов в Азии и Канаде компания собирается провести их реорганизацию и попытаться найти покупателей на активы. Так же как в Австралии, Испании, Германии, Франции и Польше. В ближайшие недели закроют свои двери торговые точки в Великобритании.
Игрушек больше нет
Компания Toys «R» Us, владелец крупнейшей в США сети магазинов игрушек, уведомила сотрудников о ликвидации всех своих американских торговых точек - их более 700.
Игрушек больше нет
Всего в мире насчитывается почти 1600 магазинов Toys «R» Us, в которых работают 65 000 сотрудников. В Соединенных Штатах в связи с ликвидацией работу потеряют более 30 тысяч человек.
Компания с 70-летней историей столкнулась с серьёзными финансовыми проблемами, оказавшись не в состоянии конкурировать на интернет-рынке с такими сетями как Amazon и Walmart, а также ростом популярности среди детей гаджетов и компьютерных игр в противовес обычным игрушкам.
В сентябре прошлого года долги Toys «R» Us достигли 5 млрд долларов и компания объявила о своём банкротстве. С тех пор ей не удалось найти покупателя на свой бизнес.