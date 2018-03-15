Игрушек больше нет

Компания Toys «R» Us, владелец крупнейшей в США сети магазинов игрушек, уведомила сотрудников о ликвидации всех своих американских торговых точек - их более 700. Что касается магазинов в Азии и Канаде компания собирается провести их реорганизацию и попытаться найти покупателей на активы. Так же как в Австралии, Испании, Германии, Франции и Польше. В ближайшие недели закроют свои двери торговые точки в Великобритании.