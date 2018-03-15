Премьер-министр Словении Мирослав Церар объявил об уходе в отставку.
Премьер-министр Словении подает в отставку
Глава словенского правительства Миро Церар объявил о намерении покинуть свой пост. Президент Словении Борут Пахор должен быть официально проинформирован об отставке премьера в четверг
Премьер-министр Словении подает в отставку
Официально причиной такого решения называются разногласия по проекту строительства новой железной дороги в стране. Ее стоимость должна была составить 1 млрд евро. Это была самая масштабная инвестиционная программа словенского правительства.
Предполагалось, что железная дорога значительно ускорит доставку грузов на побережье Адриатического моря. Однако высокая цена строительства вызвала острую критику со стороны политических оппонентов Церара, которые настояли на проведении референдума.
Голосование состоялось осенью 2017 года. Население страны поддержало проект. Однако Верховный суд Словении отменил итоги референдума, усмотрев нарушения.
В июне в Словении и должны пройти парламентские выборы. Из-за отставки Церара они, возможно, будут перенесены на более ранний срок. Решение об этом примет президент страны Борут Пахор.