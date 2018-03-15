Россия готовится выслать британских дипломатов

Москва готовится дать зеркальный ответ на выдворение российских дипломатов из Великобритании. Об этом заявил главу российского МИД Сергей Лавров в четверг.

Его слова прозвучали на следующий день после объявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая сообщила, что из королевства будут высланы 23 российских дипломата. На сборы им отведена неделя.

"Ответ будет очень скоро, я вас заверяю", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов, как поступит Москва. "Этот ответ мы как вежливые люди сначала доведем до наших британских коллег", - добавил глава МИД РФ.

Москва обвиняет власти Великобритании в том, что они намеренно развернули кампанию по очернению России после загадочного инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Лондон получает поддержку

Солидарность с Великобританией по вопросу высылки российских дипломатов выразили Соединенные Штаты.

"Соединенные Штаты разделяют оценку Соединенного Королевства, что Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества против британского гражданина и его дочери, мы поддерживаем решение Великобритании выслать российских дипломатов в качестве справедливой ответной реакции", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни объявит о мерах, которые Франция примет в отношении России.

"Все подталкивает нас к тому, чтобы поверить в то, что ответственность в действительности лежит на России, - приводит слова Макрона агентство Рейтер. - В ближайшие дни я озвучу меры, которые мы планируем принять".

При этом буквально за день до этого официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заверил, что официальный Париж не намерен принимать каких-либо серьезных мер до появления официальных выводов следствия о причинах случившегося.

Провокация перед выборами?

Некоторые российские СМИ пишут, что все было "спланировано" специально к президентским выборам в России.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что никакого влияния на предвыборную кампанию дело Скрипаля не оказывает.

"Это никак не отражается, предвыборная кампания идет своим ходом, и, естественно, она является приоритетной. Мы настаиваем на том, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему в Великобритании. И для нас сейчас главное - это внутренние дела", - сказал Песков.

История отравления

4 марта бывший полковник ГРУ, признанный виновным в работе на спецслужбы Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в британском городке Солсбери.

Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".