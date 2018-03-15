Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки" для введения санкций в отношении российских граждан и организаций. Соответствующая информация была распространена в четверг Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
Новые санкции США против России
Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" для введения санкций в отношении российских граждан и организаций.
Новые санкции США против России
Как следует из документа, в список внесены 19 человек и три компании, а также ФСБ и ГРУ. Практически все попавшие под санкции лица - сотрудники "Агентства интернет-исследований" Евгения Пригожина, которое в США именуют "фабрикой троллей". В документе говорится, что США ввели эти меры в ответ на "дестабилизирующие действия России, начиная с вмешательства в выборы в 2016 году и заканчивая кибератаками".
Пригожин и его другие компании - "Конкорд менеджмент" и "Конкорд кейтеринг" - уже входили в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами.
Так называемая "Фабрика троллей" Пригожина, по утверждению американских властей, публиковала в соцсетях записи в поддержку Дональда Трампа и против его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.