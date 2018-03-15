Срочная новость

Срочная новость

мир

Срочная новость

США ввели санкции против РФ в рамках закона о противодействии противникам Америки

Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" для введения санкций в отношении российских граждан и организаций.

Сейчас воспроизводится:

США ввели санкции против РФ в рамках закона о противодействии противникам Америки

США ввели санкции против РФ в рамках закона о противодействии противникам Америки
Размер текста Aa Aa

Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" для введения санкций в отношении российских граждан и организаций. Соответствующая информация была распространена в четверг Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Как следует из документа, в список внесли 14 человек и одну компанию - "Агентство интернет-исследований" (известную также как "фабрика троллей"). В Белом доме заявили, что новые ограничения стали "ответом на кибератаки".

Больше по теме