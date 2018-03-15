Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" для введения санкций в отношении российских граждан и организаций. Соответствующая информация была распространена в четверг Управлением по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
США ввели санкции против РФ в рамках закона о противодействии противникам Америки
Американская администрация впервые применила новый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" для введения санкций в отношении российских граждан и организаций.
США ввели санкции против РФ в рамках закона о противодействии противникам Америки