Подразделения армии Дамаска начали штурм Восточной Гуты. Правительственные войска атаковали позиции своего противника в районе Хаммурии, к югу от мятежного анклава.
Штурм Восточной Гуты начался
Правительственные войска атаковали позиции своего противника в районе Хаммурии на юге мятежного анклава.
Штурм Восточной Гуты начался
За день до этого авиация Дамаска нанесла удары по позициям группировки "Файлак аль-Рахман", которые также находились в Восточной Гуте. В результате был уничтожен штаб боевиков.
Сражение за контроль над Восточной Гутой стало самым кровавым с момента падения Алеппо. Часть мирных жителей удалось эвакуировать по гуманитарному коридору, который действует уже несколько дней.
В общей сложности, за время наступления на Восточную Гуту, население которой - 400 тысяч человек, погибли не менее 1 200 мирных жителей.