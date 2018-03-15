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Сирия

Штурм Восточной Гуты начался

Правительственные войска атаковали позиции своего противника в районе Хаммурии на юге мятежного анклава.

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Штурм Восточной Гуты начался

Штурм Восточной Гуты начался
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Подразделения армии Дамаска начали штурм Восточной Гуты. Правительственные войска атаковали позиции своего противника в районе Хаммурии, к югу от мятежного анклава.

За день до этого авиация Дамаска нанесла удары по позициям группировки "Файлак аль-Рахман", которые также находились в Восточной Гуте. В результате был уничтожен штаб боевиков.

Сражение за контроль над Восточной Гутой стало самым кровавым с момента падения Алеппо. Часть мирных жителей удалось эвакуировать по гуманитарному коридору, который действует уже несколько дней.

В общей сложности, за время наступления на Восточную Гуту, население которой - 400 тысяч человек, погибли не менее 1 200 мирных жителей.

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