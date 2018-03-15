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Словакия

Новый виток политического кризиса в Словакии

Премьер-министр страны Роберт Фицо подает в отставку, чтобы, как он говорит, избежать дальнейшего хаоса.

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Новый виток политического кризиса в Словакии

Новый виток политического кризиса в Словакии
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В среду словацкий премьер-министр Роберт Фицо подал прошение об отставке, если президент его подпишет, то Фиго оставит свою должность уже в четверг. Об этом заявил сам глава кабинета министров.

Кризис связан с убийством журналиста Яна Куциака и его подруги. Куциак расследовал связи итальянской мафии и политического истеблишмента страны. В своих публикациях он прямо обвинял Фицо в ненадлежащих его должности знакомствах.

"Амбиции одного человека не могут быть важнее судьбы страны, которой угрожает хаос", - заявил Роберт Фицо.

Два помощника Фицо, чьи имена также были названы в публикациях Куциака, уже покинули свои посты. В отставку ушел и министр культуры Мадарич, его ведомство курирует СМИ. Неделю назад в Словакии состоялись митинги с требованием отставки Фицо и его правительства, ставшие крупнейшими за последние 30 лет.