Срочная новость

Срочная новость

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Ален Робер, человек-паук

Упс! Он снова это сделал!

Ален Робер, французский скалолаз, увлеченный билдерингом (так называется хобби, когда карабкаются на небоскребы и высокие здания без альпинистской экипировки) решил штурмовать штаб-квартиру корпорации Total , расположенной в парижском районе La Défense.

Высота здания - 187 метров, которые человек-паук прошел голыми ногами и голыми руками - в буквальном смысле.

Когда вершина небоскреба была покорена, Алена Робера встретил полицейский наряд. Можно быть великим скалолазом, но зачем же нарушать общественный порядок? После внушения человека-паука отпустили восвояси.

Отказываться от своего увлечения он не хочет, так что скоро он взберется на очередную вершину. Следите за нашими публикациями!

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