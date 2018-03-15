Ален Робер, человек-паук
Упс! Он снова это сделал!
Ален Робер, французский скалолаз, увлеченный билдерингом (так называется хобби, когда карабкаются на небоскребы и высокие здания без альпинистской экипировки) решил штурмовать штаб-квартиру корпорации Total , расположенной в парижском районе La Défense.
Высота здания - 187 метров, которые человек-паук прошел голыми ногами и голыми руками - в буквальном смысле.
Когда вершина небоскреба была покорена, Алена Робера встретил полицейский наряд. Можно быть великим скалолазом, но зачем же нарушать общественный порядок? После внушения человека-паука отпустили восвояси.
Отказываться от своего увлечения он не хочет, так что скоро он взберется на очередную вершину. Следите за нашими публикациями!