Президент Французской республики Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Британии Терезой Мэй выразил полную поддержку выводам о том, что "за отравлением Сергей Скрипаля может стоять только Россия", и добавил, что "это единственное достоверное объяснение случившегося".
Франция: "За нападением на Скрипаля стоит Россия"
Елисейский дворец: "Франция полностью поддерживает выводы Британии о том, что за покушением на Сергея Скрипаля может стоять только Россия".
Франция: "За нападением на Скрипаля стоит Россия"