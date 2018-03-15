Что пишет об отравлении Скрипаля российская и западная пресса?

Несмотря на угрозу в адрес России, озвученную в среду британским премьером, в четверг (15 марта) дипломатический скандал даже не попал на первые полосы газет. Главными темами дня для российских изданий стали визит Путина в Крым и связанные с этим сюжеты, а также похороны в Москве Олега Табакова.

Деловая газета "Ведомости" цитирует российские внешнеполитическое ведомство, в заявлении которого действия британского руководства характеризуются как "беспрецедентно грубая провокация". Издания также передаёт слова министр промышленности и торговли Дениса Мантурова, который напомнил о том, что Россия уничтожила последние запасы химического оружия ещё в сентябре прошлого года - в соответствии с обязательствами, принятыми Россией в рамках конвенции о его запрещении.

"Ведомости" цитируют также председателя международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, который разразился грозной критикой в адрес заявлений Даунинг Стрит на своей странице в Facebook. Косачёва неплохо знают в Европе по его многолетнему участию в работе ПАСЕ.

Официальный печатный орган российского кабинета, "Российская газета" передаёт слова спикера президента Дмитрия Пескова, который назвал позицию британского правительства "абсолютно безответственной", напомнив, что никаких доказательств российского следа в отравлении Скрипаля представлено так и не было.

Великобритания

Консервативная "Дейли Мэйл" раскритиковала лидера лейбористов Джереми Корбина за его "слишком мягкую" позицию по отношению к Москве: Корбин осмелился напомнить правящему большинству о принципе презумпции невиновности и о том, что участие России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ ещё следует доказать.

Крупнейший британский таблоид "Сан" назвал Корбина "кремлёвской марионеткой", а "Дейли Телеграф" обвиняет главу лейбористов в том, что он "не в состоянии защитить национальные интересы перед лицом внешней угрозы".

Издание левого политического фланга "Гардиан" цитирует эксперта, который утверждает, что вещество, использованное для покушение в Солсбери, производилось лишь на одном заводе на территории нынешней России.

Испания

Крупнейшая испанская газета "Паис" не спешит соглашаться с выводами Терезы Мэй. Материал передовицы предлагает присмотреться к функционированию российской политической системы.

"С одной стороны существует официальная Россия, - пишет "Паис", - которая живёт по предписанным правилам и вращается вокруг "вертикалей власти". С другой стороны - население страны, некоторые представители которого действуют зачастую в сфере неписаных законов. Это - бойцы невидимого фронта, пропагандисты и наёмники, - продолжает издание, - и они вполне способны исполнять указы Кремля, но, случается, действуют и по собственной инициативе."

"Эти два параллельных мира сосуществуют и взаимодействуют, не привлекая внимания СМИ. Свидетельства это взаимодействия, как правило, сводятся к минимуму: время от времени в соцсетях всплывают компрометирующие фото, или пресса друг узнаёт о посещении кремлёвской приёмной какой-либо теневой фигурой."

Удобства такого параллельного сосуществования двух систем, по мнению "Паис", заключается в том, что Кремль всегда может приписать себе политические достижения, а провалы при этом просто игнорируются.

В другом материале, "Паис" напоминает также, что именно испанская разведслужба в своё время уличила Сергя Скрипаля в работе на ГРУ, после чего он дезертировал в Великобританию.

Германия

Выходящая в Бонне General-Anzeiger ("Общая газета") задаётся вопросом о том, стоило ли Кремлю накануне выборов действовать столь жестокими методами в отношении бывшего агента, уже давно уволенного из органов?

"С другой стороны, какой смысл был для британской стороны переводить отношения с Россией в сферу арктического холода, делая ложные заявления о российском следе в отравлении Скрипаля?" По заключению немецкой газеты, в отношениях России с Западом вновь начинает доминировать иррациональный страх.

Баварская "Зюддойче цайтунг" напоминает, что для Терезы Мэй обвинение России - вопрос принципа. Во-первых этим можно оправдать любые последующие санкции. Во-вторых ответственность за эскалацию напряжённости можно, таким образом, переложить на Россию. Наконец, за отравлением Скрипаля последовала неожиданная кончина ещё одного "русского британца" - Николая Глушкова. С точки зрения Даунинг Стрит, намечается тенденция.

Франция

Французская "Монд" считает, что санкции, о которых объявила британский премьер, недостаточно жёсткие и вряд ли как-либо повлияют на устойчивый рейтинг президента Путина.

Консервативная "Фигаро" напротив, считает, что Тереза Мэй неожиданно решилась скрестить шпаги с Москвой: введённые её правительством антироссийские санкции - самые серьёзные меры такого рода за последние 30 лет.

Италия, Венгрия, Турция

СМИ этих стран настолько увлечены внутриполитическими проблемами, что им не до шпионских разборов Великобритании с Россией. "Дело Скрипаля" представлено в печатных органах этих стан в минимальном объёме. Итальянская "Коррьере-делла-Сера" в заметке поп поводу дипломатического конфликта так и пишет: "Запад раскололся во мнениях, а у Италии своего мнения нет".