Жизнь в трубе

Жить в адаптированной под микроквартиру водопроводной трубе предлагают всем желающим власти Гонконга. Ее диаметр - 2,5 метра. По мнению разработчиков, здесь вполне может разместиться семья из двух человек.

OPod Tube House отлично подойдет для молодых людей, у которых пока нет возможности приобрести квартиру в крупном мегаполисе. В доме-трубе размещается гостиная с раскладывающейся кроватью, душевая, мини-холодильник и небольшой гардероб.

Как утверждают архитекторы, это отличное решение не только для молодых людей, но и для городской власти: OPod Tube House поможет Гонконгу разрешить главную проблему - перенаселение.

Каждый такой дом-труба весит примерно 22 тонны, тем не менее их легко транспортировать и скреплять между собой. Кроме того, такую квартиру можно разместить даже в самых неиспользуемых в местах города: под мостом, в узком переулке, в зазоре между зданиями.